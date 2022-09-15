Если мы говорим про конверт-депо, то да, не самый, но у 15-20 банков из известного списка со всеми комисами на обмен всё равно получше будет. Хотя и не спорю, по сравнению с 40-42 в обменках в Райфе тоже неплохо.
lara_08 написав:Зато нет комиссий как у других и гарантированно отдадут.
Увы, проигрывает многим именно с учётом комиссий. И даже Моне, который тоже обменивает по карточному курсу. А гарантии... Сейчас даже страховой полис, на который уповал Остап Ибрагимыч, не гарантия.
Если мы говорим про конверт-депо, то да, не самый, но у 15-20 банков из известного списка со всеми комисами на обмен всё равно получше будет. Хотя и не спорю, по сравнению с 40-42 в обменках в Райфе тоже неплохо..
Зате по ойро в них курс не рідко мало не найкращий. І досить давно. Пару раз вже скористався. Для диверсифікації так би мовити
moveton написав:проигрывает многим именно с учётом комиссий. И даже Моне, который тоже обменивает по карточному курсу. А гарантии... Сейчас даже страховой полис, на который уповал Остап Ибрагимыч, не гарантия.
в отлич от Мони - у Райфа как и у Аккорда зато 100%Гарантия, что не через а-банк
Andey написав:кстати, а где потом снимать доллар у мони по окончании депо?
Как чуть выше уже написали - А-Банк. Там обязаны на шару, но не факт, что валюта в кассе будет даже под заказ. Стоит в отделении поинтересоваться до того, как связываться с депо. И в Универсале, конечно, если его отделение в пределах досягаемости. Или на карту и SWIFTом выводить в другой банк, но это уже с комисом.