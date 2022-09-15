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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:01

Re: Акордбанк

  moveton написав:но курс на 5 копеек лучше

эт недолго будет, ток потестят и алга
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:19

  moveton написав:
  mounta120530 написав:вообще-то не на шару, а банк получал хорошие комиссионные с этих операций

Я про клиента. Зачем нам знать сколько платит за это Горох? Его устраивает и ладно.

Кстати, по поводу не самых плохих условий Райфа. Сегодня Алла присоединилась к клубу 50к. Условия аналогичны Райфу, но курс на 5 копеек лучше по доллару и идентичен по евро.

Алла могла бы и лучше курс предложить, ей депозиты нужнее чем Райфу.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:29

lara_08 Ну Ви той,нагліть теж не треба. Алла дає окрім на п'ять копійок менший курс обміну щей на три місяці 2,5 процента річних. Щей поповнювати живим доляром (якщо я правильно розумію в Сенсі що написано можливо).А райф дає символічні ніхрена- 0,01 прОценту.
Аккорд теж приєднався до вумних по 0.01 прОценту,тобто нічого. Одне що тута курс кошерний дуже.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:39

  alex lem написав:lara_08 Ну Ви той,нагліть теж не треба. Алла дає окрім на п'ять копійок менший курс обміну щей на три місяці 2,5 процента річних. А райф символічні ніхрена- 0,01 прОценту.
Аккорд теж приєднався до вумних по 0.01 прОценту,тобто нічого. Одне що тута курс кошерний дуже.

Эти депозиты не ради процентов размещаются. Шансы забрать валютой через три месяца в Райфе намного выше чем в Алле.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:43

  alex lem написав:lara_08 Ну Ви той,нагліть теж не треба. Алла дає окрім на п'ять копійок менший курс обміну щей на три місяці 2,5 процента річних. Щей поповнювати живим доляром (якщо я правильно розумію в Сенсі що написано можливо).А райф дає символічні ніхрена- 0,01 прОценту.
Аккорд теж приєднався до вумних по 0.01 прОценту,тобто нічого. Одне що тута курс кошерний дуже.


Курс сейчас в аккорде 0,1, а не 0,01 :!:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:54

  Igor3777 написав:
Курс сейчас в аккорде 0,1, а не 0,01 :!:

Глянув в себе, такіда. Перший в аккорді соціяльних депо був під 2 проценту, вересневий да під 0.1. Я помилився. Ну все рівно -набіжить фіг цілих, хрен десятих навару. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:35

  alex lem написав:
  Igor3777 написав:
Курс сейчас в аккорде 0,1, а не 0,01 :!:

Глянув в себе, такіда. Перший в аккорді соціяльних депо був під 2 проценту, вересневий да під 0.1. Я помилився. Ну все рівно -набіжить фіг цілих, хрен десятих навару. :D

В июле был 2,25, в августе 2,0 и если не ошибаюсь с 1 сентября 0,1
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:46

Re: Акордбанк

Решил вступить в клуб 50к. Открыл найкращу и виртуальную-долл. Возникли следующие вопросы.
1. Как отключить СМС-информ? В тарифах по Найкращей 20 грн хотят, по приватной - 0,5 долл.
2. Как активировать кэшбэк? В приложении предлагается перейти для этого в настройки карты, но в этих настройках ни слова про КБ.
3. Какой шанс тут на кредитный лимит?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:02

  Кащей написав:Решил вступить в клуб 50к. Открыл найкращу и виртуальную-долл. Возникли следующие вопросы.
1. Как отключить СМС-информ? В тарифах по Найкращей 20 грн хотят, по приватной - 0,5 долл.
2. Как активировать кэшбэк? В приложении предлагается перейти для этого в настройки карты, но в этих настройках ни слова про КБ.
3. Какой шанс тут на кредитный лимит?

1.Звонком в контакт центр.
2.Кешбэк только для кредитки.
3.Пока не большой.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:11

  Кащей написав:2. Как активировать кэшбэк? В приложении предлагается перейти для этого в настройки карты, но в этих настройках ни слова про КБ.

Тут нужно обладать тайным знанием, что кэшбек появляется только при установленном кредитном лимите. А лимит можно попросить и тогда тебе перезвонят, зададут кучу вопросов и скажут, что у них нет технической возможности даже рассмотреть заявку :)
moveton
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