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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:01
moveton написав:
но курс на 5 копеек лучше
эт недолго будет, ток потестят и алга
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Amethyst
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:19
moveton написав: mounta120530 написав:
вообще-то не на шару, а банк получал хорошие комиссионные с этих операций
Я про клиента. Зачем нам знать сколько платит за это Горох? Его устраивает и ладно.
Кстати, по поводу не самых плохих условий Райфа. Сегодня Алла присоединилась к клубу 50к. Условия аналогичны Райфу, но курс на 5 копеек лучше по доллару и идентичен по евро.
Алла могла бы и лучше курс предложить, ей депозиты нужнее чем Райфу.
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lara_08
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:29
lara_08 Ну Ви той,нагліть теж не треба. Алла дає окрім на п'ять копійок менший курс обміну щей на три місяці 2,5 процента річних. Щей поповнювати живим доляром (якщо я правильно розумію в Сенсі що написано можливо).А райф дає символічні ніхрена- 0,01 прОценту.
Аккорд теж приєднався до вумних по 0.01 прОценту,тобто нічого. Одне що тута курс кошерний дуже.
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alex lem
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:39
alex lem написав:lara_08
Ну Ви той,нагліть теж не треба. Алла дає окрім на п'ять копійок менший курс обміну щей на три місяці 2,5 процента річних. А райф символічні ніхрена- 0,01 прОценту.
Аккорд теж приєднався до вумних по 0.01 прОценту,тобто нічого. Одне що тута курс кошерний дуже.
Эти депозиты не ради процентов размещаются. Шансы забрать валютой через три месяца в Райфе намного выше чем в Алле.
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lara_08
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:43
alex lem написав:lara_08
Ну Ви той,нагліть теж не треба. Алла дає окрім на п'ять копійок менший курс обміну щей на три місяці 2,5 процента річних. Щей поповнювати живим доляром (якщо я правильно розумію в Сенсі що написано можливо).А райф дає символічні ніхрена- 0,01 прОценту.
Аккорд теж приєднався до вумних по 0.01 прОценту,тобто нічого. Одне що тута курс кошерний дуже.
Курс сейчас в аккорде 0,1, а не 0,01
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Igor3777
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alex lem
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Додано: Чет 15 вер, 2022 21:35
В июле был 2,25, в августе 2,0 и если не ошибаюсь с 1 сентября 0,1
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Igor3777
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Додано: Чет 15 вер, 2022 21:46
Решил вступить в клуб 50к. Открыл найкращу и виртуальную-долл. Возникли следующие вопросы.
1. Как отключить СМС-информ? В тарифах по Найкращей 20 грн хотят, по приватной - 0,5 долл.
2. Как активировать кэшбэк? В приложении предлагается перейти для этого в настройки карты, но в этих настройках ни слова про КБ.
3. Какой шанс тут на кредитный лимит?
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Кащей
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Додано: Чет 15 вер, 2022 22:02
Кащей написав:
Решил вступить в клуб 50к. Открыл найкращу и виртуальную-долл. Возникли следующие вопросы.
1. Как отключить СМС-информ? В тарифах по Найкращей 20 грн хотят, по приватной - 0,5 долл.
2. Как активировать кэшбэк? В приложении предлагается перейти для этого в настройки карты, но в этих настройках ни слова про КБ.
3. Какой шанс тут на кредитный лимит?
1.Звонком в контакт центр.
2.Кешбэк только для кредитки.
3.Пока не большой.
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lara_08
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