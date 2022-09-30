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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:17

Re: Акордбанк

  moveton написав:А лимит можно попросить и тогда тебе перезвонят, зададут кучу вопросов и скажут, что у них нет технической возможности даже рассмотреть заявку

Может новому клиенту( чел с улици, которих в Аккорде более 55% состава ) и дадут , но состоявшемуся депочеловеку ......., большая кредитная нагрузка.
Нужно хорошо работать, иметь просто отличную белую зарплату , не иметь иних кредитних карт и боготворить Аккорд.
PS У меня бил фонд по депозиту в банке и все рано - по нулях.
Єтот банк любит только себя.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:55

Re: Акордбанк

Не посол!? переводы на карту в приложение работают
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:42

Рояль "обрадовал" в приложении, что с 23.09 пополнение по номеру карты в тарифе "приватна картка" 0.5%. Обратите внимание.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:44

Re: Акордбанк

что за комиссия 0,5% за пополнение по номеру карты приватна карта? она же $ как её можно пополнить по номеру?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:01

Re: Акордбанк

andreyiskra, из-за границы толкнуть p2p-перевод.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:29

  anikola13 написав:Рояль "обрадовал" в приложении, что с 23.09 пополнение по номеру карты в тарифе "приватна картка" 0.5%. Обратите внимание.


Не знаю, что пришло вам, но у меня уточнено "за картковим рахунком в иноземний валюти" :wink:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:25

Igor3777
А вон оно что. Проверил ещё раз- изменили текст сообщения.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:46

Re: Акордбанк

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David_pl
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