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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:17
moveton написав:
А лимит можно попросить и тогда тебе перезвонят, зададут кучу вопросов и скажут, что у них нет технической возможности даже рассмотреть заявку
Может новому клиенту( чел с улици, которих в Аккорде более 55% состава ) и дадут , но состоявшемуся депочеловеку ......., большая кредитная нагрузка.
Нужно хорошо работать, иметь просто отличную белую зарплату , не иметь иних кредитних карт и боготворить Аккорд.
PS У меня бил фонд по депозиту в банке и все рано - по нулях.
Єтот банк любит только себя.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 08:55
Не посол!? переводы на карту в приложение работают
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:42
Рояль "обрадовал" в приложении, что с 23.09 пополнение по номеру карты в тарифе "приватна картка" 0.5%. Обратите внимание.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:44
что за комиссия 0,5% за пополнение по номеру карты приватна карта? она же $ как её можно пополнить по номеру?
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andreyiskra
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:01
andreyiskra, из-за границы толкнуть p2p-перевод.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 13:25
Igor3777
А вон оно что. Проверил ещё раз- изменили текст сообщения.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:46
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Додано: Суб 01 жов, 2022 00:01
Коллеги подскажите такое - открывала депо за гривню дважды, первый раз с открытием платных текущих валютного и гривневого в отделении, а во второй раз уже в додатке. Сейчас в додатке 3 разных валютных счёта - текущий платный, счёт для открытия депозита в додатке и счёт виртуальной карты. В связи с этим вопрос - на какой из этих трёх счетов возвращать валюту с конвертационных депозитов?
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