Кассандра написав:Коллеги подскажите такое - открывала депо за гривню дважды, первый раз с открытием платных текущих валютного и гривневого в отделении, а во второй раз уже в додатке. Сейчас в додатке 3 разных валютных счёта - текущий платный, счёт для открытия депозита в додатке и счёт виртуальной карты. В связи с этим вопрос - на какой из этих трёх счетов возвращать валюту с конвертационных депозитов?
Как-то смешались в кучу кони люди. Какая разница сколько раз открывался депозит и где? Карточный счёт точно не от открытия депозита появился. На счёт для получения депозита (2909) выплачивать депо смысла нет - это чисто технический счёт для открытия депо. Указывать нужно текущий или карточный (и он тоже должен быть 2620). По вкусу какой. Комиса за обнал депозитных средств ни там ни там нет. Как я понимаю, вся разница в том, что с карты потом можно будет тратить деньги через МПС.