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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 01:52

  Кассандра написав:Коллеги подскажите такое - открывала депо за гривню дважды, первый раз с открытием платных текущих валютного и гривневого в отделении, а во второй раз уже в додатке. Сейчас в додатке 3 разных валютных счёта - текущий платный, счёт для открытия депозита в додатке и счёт виртуальной карты. В связи с этим вопрос - на какой из этих трёх счетов возвращать валюту с конвертационных депозитов?

Как-то смешались в кучу кони люди. Какая разница сколько раз открывался депозит и где? Карточный счёт точно не от открытия депозита появился. На счёт для получения депозита (2909) выплачивать депо смысла нет - это чисто технический счёт для открытия депо. Указывать нужно текущий или карточный (и он тоже должен быть 2620). По вкусу какой. Комиса за обнал депозитных средств ни там ни там нет. Как я понимаю, вся разница в том, что с карты потом можно будет тратить деньги через МПС.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:07

Re: Акордбанк

Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:39

  Ой+ написав:Зображення

Що це?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:44

А по вашому на що це схоже? Очевидно ж що категорії кешбеку...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:55

Re: Акордбанк

а КБ в этом банке дают только за кредитные или за свои тоже?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:07

mephala Дають і за свої, але при умові, що встановлений КЛ по карті.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:33

  Ой+ написав:mephala Дають і за свої, але при умові, що встановлений КЛ по карті.


а это уже существенно. блин.
тут жлобы на КЛ ? и как обойти их требование на 2 контакта?
mephala
 
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  #<1 ... 58596061
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