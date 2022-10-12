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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 01:52
Кассандра написав:
Коллеги подскажите такое - открывала депо за гривню дважды, первый раз с открытием платных текущих валютного и гривневого в отделении, а во второй раз уже в додатке. Сейчас в додатке 3 разных валютных счёта - текущий платный, счёт для открытия депозита в додатке и счёт виртуальной карты. В связи с этим вопрос - на какой из этих трёх счетов возвращать валюту с конвертационных депозитов?
Как-то смешались в кучу кони люди. Какая разница сколько раз открывался депозит и где? Карточный счёт точно не от открытия депозита появился. На счёт для получения депозита (2909) выплачивать депо смысла нет - это чисто технический счёт для открытия депо. Указывать нужно текущий или карточный (и он тоже должен быть 2620). По вкусу какой. Комиса за обнал депозитных средств ни там ни там нет. Как я понимаю, вся разница в том, что с карты потом можно будет тратить деньги через МПС.
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moveton
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Додано: Суб 01 жов, 2022 07:07
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Ой+
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Investor_K
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:44
А по вашому на що це схоже? Очевидно ж що категорії кешбеку...
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Alien
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:55
а КБ в этом банке дают только за кредитные или за свои тоже?
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mephala
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:07
mephala Дають і за свої, але при умові, що встановлений КЛ по карті.
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Ой+
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:33
Ой+ написав:mephala
Дають і за свої, але при умові, що встановлений КЛ по карті.
а это уже существенно. блин.
тут жлобы на КЛ ? и как обойти их требование на 2 контакта?
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mephala
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:53
mephala З початком війни КЛ обнулили, КБ був, тепер вернули. Контактні номери не в мене не обзвонювали, хоча оформляли дуже довго, аж не радий був.
Може просити мінімальний КЛ, головне його наявність для КБ.
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Ой+
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:08
Ой+ написав:
Може просити мінімальний КЛ, головне його наявність для КБ.
Так и в получении КЛ самая главная засада не в размере, а в том, оформляют ли его в принципе. Во всяком случае мне месяц назад вынули душу кучей вопросов и в конце заявили, что у них нет сейчас технической возможности подать заявку в главный офис на рассмотрение моих данных. Когда-то в светлом будущем должна появиться. Желающие могут попытаться и сейчас.
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moveton
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