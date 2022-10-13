В ваших университетах не обучались, потому дайте определение "реального курса"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:29
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:32
Re: Акордбанк
Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:41
Приложение говорит, что в
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:50
Зажрались.
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:54
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