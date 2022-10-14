RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:29

  Investor_K написав:По какому реальному курсу можно открыть конвертационный?

В ваших университетах не обучались, потому дайте определение "реального курса"
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:32

Re: Акордбанк

Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7914
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:41

  Investor_K написав:Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.

Приложение говорит, что в профильной таблице всё правильно написано.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:50

  moveton написав:
  Investor_K написав:Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.

Приложение говорит, что в профильной таблице всё правильно написано.

Зажрались.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7914
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:54

  Investor_K написав:Зажрались.

Так оно уже две недели так. Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:06

Re: Акордбанк

  moveton написав:...слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:
Банк пополнил клиентскую базу до необходимого количества и потом решил делать бизнес :)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4870
З нами з: 08.03.18
Подякував: 500 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:04

  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 59606162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1807)
14.10.2022 01:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.