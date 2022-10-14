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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:29
Investor_K написав:
По какому реальному курсу можно открыть конвертационный?
В ваших университетах не обучались, потому дайте определение "реального курса"
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idealstorm
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Додано: Чет 13 жов, 2022 19:32
Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.
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Investor_K
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Додано: Чет 13 жов, 2022 19:41
Investor_K написав:
Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.
Приложение говорит, что в профильной таблице
всё правильно написано.
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moveton
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Додано: Чет 13 жов, 2022 19:50
moveton написав: Investor_K написав:
Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.
Приложение говорит, что в профильной таблице
всё правильно написано.
Зажрались.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:02
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:20
moveton написав: Investor_K написав:
Зажрались.
Так оно уже две недели так. Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет
потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки
кто волновался? за Акорд?? - тануна#
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flysoulfly
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