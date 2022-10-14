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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:29

  Investor_K написав:По какому реальному курсу можно открыть конвертационный?

В ваших университетах не обучались, потому дайте определение "реального курса"
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:32

Re: Акордбанк

Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:41

  Investor_K написав:Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.

Приложение говорит, что в профильной таблице всё правильно написано.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:50

  moveton написав:
  Investor_K написав:Потраченная гривна (пофиг под каким соусом) разделить на сумму депозита в баксах.

Приложение говорит, что в профильной таблице всё правильно написано.

Зажрались.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:54

  Investor_K написав:Зажрались.

Так оно уже две недели так. Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:06

Re: Акордбанк

  moveton написав:...слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:
Банк пополнил клиентскую базу до необходимого количества и потом решил делать бизнес :)
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:04

  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:02

  Кассандра написав:
  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:

Ви про доляри?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:20

  moveton написав:
  Investor_K написав:Зажрались.

Так оно уже две недели так. Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:

кто волновался? за Акорд?? - тануна#

если и волновались - то разве что преданные фанаты мони, скунса, алы
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:44

  alex lem написав:
  Кассандра написав:
  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:

Ви про доляри?

Ні про евро, проте і доляри хоч і не такі нові, але все одно всі з чорнильницею )
Кассандра
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  #<1 ... 59606162
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