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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:14

  alex lem написав:
  Кассандра написав:
  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:

Ви про доляри?

ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:30

Re: Акордбанк

Ну і нехай. Аби усім був профіт
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:39

cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. :wink: Їм звідки возять?
alex lem
 
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  #<1 ... 60616263
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