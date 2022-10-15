ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:14
ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:30
Re: Акордбанк
Ну і нехай. Аби усім був профіт
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:39
cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. Їм звідки возять?
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