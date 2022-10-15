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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:14

  alex lem написав:
  Кассандра написав:
  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:

Ви про доляри?

ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:30

Re: Акордбанк

Ну і нехай. Аби усім був профіт
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:39

cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. :wink: Їм звідки возять?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:13

  alex lem написав:cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. :wink: Їм звідки возять?

Для того щоб мати відповідь на ваше питання поцікавтесь що то за такий продаж готівкової валюти влаштовував НБУ для системних банків кілька тижнів поспіль. Там до речі банкноти дійсно продаються банкам лише нові, як ви кажете "підряд номери" (в банківській термінології "емісійні")
Alien
 
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  #<1 ... 60616263
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