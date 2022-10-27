ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:14
ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:30
Re: Акордбанк
Ну і нехай. Аби усім був профіт
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:39
cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. Їм звідки возять?
Додано: Суб 15 жов, 2022 20:13
Для того щоб мати відповідь на ваше питання поцікавтесь що то за такий продаж готівкової валюти влаштовував НБУ для системних банків кілька тижнів поспіль. Там до речі банкноти дійсно продаються банкам лише нові, як ви кажете "підряд номери" (в банківській термінології "емісійні")
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:26
Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
Чтобы запланировать день.
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:31
Re: Акордбанк
|