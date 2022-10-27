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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:14
alex lem написав:
Ви про доляри?
ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
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cohan
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:30
Ну і нехай. Аби усім був профіт
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Investor_K
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:39
cohan
Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери.
Їм звідки возять?
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alex lem
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Додано: Суб 15 жов, 2022 20:13
alex lem написав:cohan
Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери.
Їм звідки возять?
Для того щоб мати відповідь на ваше питання поцікавтесь що то за такий продаж готівкової валюти влаштовував НБУ для системних банків кілька тижнів поспіль. Там до речі банкноти дійсно продаються банкам лише нові, як ви кажете "підряд номери" (в банківській термінології "емісійні")
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Alien
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:26
Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
Чтобы запланировать день.
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Ромасик
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:31
Ромасик написав:
Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
Так в ту дату що свiтить додаток як дата закiнчення вкладу. Сьогоднi телефонував до вiддiлення - сказали приходити пiсля 10 години ранку
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Alien
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Додано: Чет 27 жов, 2022 23:45
Ромасик написав:
Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
.
авжеж.
з самого ранку
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flysoulfly
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