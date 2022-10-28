RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:14

  alex lem написав:
  Кассандра написав:
  moveton написав:Зато перестали волноваться, что Аккорд всех кинет потому, что слишком подозрительно, что работает без наценки :mrgreen:


У них кассы подкреплены очень хорошо, да и купюры все новые, пахнущие свежей краской :wink:

Ви про доляри?

ну так шлют прямо из посольства в США которое, еще бы
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:30

Re: Акордбанк

Ну і нехай. Аби усім був профіт
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8012
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:39

cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. :wink: Їм звідки возять?
alex lem
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 25.12.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:13

  alex lem написав:cohan Ну наприклад в приваті два крайні рази ходив за справжніми синіми грошима,там ще крутіше - нові та ще й підряд номери. :wink: Їм звідки возять?

Для того щоб мати відповідь на ваше питання поцікавтесь що то за такий продаж готівкової валюти влаштовував НБУ для системних банків кілька тижнів поспіль. Там до речі банкноти дійсно продаються банкам лише нові, як ви кажете "підряд номери" (в банківській термінології "емісійні")
Alien
 
Повідомлень: 799
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:26

Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
Чтобы запланировать день.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5269
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:31

Re: Акордбанк

  Ромасик написав:Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?

Так в ту дату що свiтить додаток як дата закiнчення вкладу. Сьогоднi телефонував до вiддiлення - сказали приходити пiсля 10 години ранку
Alien
 
Повідомлень: 799
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 23:45

  Ромасик написав:Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
.

авжеж.
з самого ранку
flysoulfly
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 13.01.09
Подякував: 452 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:42

Re: Акордбанк

Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5269
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:46

  Ромасик написав:Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94

Раньше все играли с курсами по 50 коп. А сейчас практич. 2 грн и мало :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 13.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94

Раньше все играли с курсами по 50 коп. А сейчас практич. 2 грн и мало :shock:

Ситуация и риски совсем другие
lara_08
 
Повідомлень: 418
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2107, jay2004, ramzes4, vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3016)
28.10.2022 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.