Рисков 000. Получите или в дол. приблиз. на 170 дол. больше со 100тыс. или в грн. по курсу банка, что тоже будет выше, чем вложились. Сегодня 39.00, но это временно, меньше 40-42 через пару мес. не будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:01
Re: Акордбанк
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