Рисков 000. Получите или в дол. приблиз. на 140 дол. больше со 100тыс. или в грн. по курсу банка, что тоже будет выше, чем вложились. Сегодня 39.00, но это временно, меньше 40-42 через пару мес. не будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:01
Re: Акордбанк
Рисков 000. Получите или в дол. приблиз. на 140 дол. больше со 100тыс. или в грн. по курсу банка, что тоже будет выше, чем вложились. Сегодня 39.00, но это временно, меньше 40-42 через пару мес. не будет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 28 жов, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:20
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:56
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:04
37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:08
Re: Акордбанк
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