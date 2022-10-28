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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:01

Re: Акордбанк

  lara_08 написав:Ситуация и риски совсем другие
Рисков 000. Получите или в дол. приблиз. на 140 дол. больше со 100тыс. или в грн. по курсу банка, что тоже будет выше, чем вложились. Сегодня 39.00, но это временно, меньше 40-42 через пару мес. не будет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 28 жов, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:20

  Ромасик написав:Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94

Також отримав аналогічну пропозицію, але не пристав. Відіграти 7% після втрати 30% так собі втіха.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:56

Re: Акордбанк

Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94

Раньше все играли с курсами по 50 коп. А сейчас практич. 2 грн и мало :shock:
20 коп то к асти
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:04

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94

Також отримав аналогічну пропозицію, але не пристав. Відіграти 7% після втрати 30% так собі втіха.

37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:08

Re: Акордбанк

  Ромасик написав:37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Это пока 39,3. А что будет через день, два, три???
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 61626364
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