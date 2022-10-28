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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:01
lara_08 написав:
Ситуация и риски совсем другие
Рисков 000. Получите или в дол. приблиз. на 140 дол. больше со 100тыс. или в грн. по курсу банка, что тоже будет выше, чем вложились. Сегодня 39.00, но это временно, меньше 40-42 через пару мес. не будет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 28 жов, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:04
Ой+ написав: Ромасик написав:
Долларов в кассе немеренно. Но кура сходу предлагает перевернуться 39,30 в 37,44. А я не такой. Я хочу не 39,30 а 40,70 и не 37,44 а 36,94
Також отримав аналогічну пропозицію, але не пристав. Відіграти 7% після втрати 30% так собі втіха.
37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:08
Ромасик написав:
37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Это пока 39,3. А что будет через день, два, три???
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:22
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Это пока 39,3. А что будет через день, два, три???
Что будет?
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:41
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Это пока 39,3. А что будет через день, два, три???
Суббота, воскресенье, понедельник
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:52
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
37,44->39,30 у меня показывает доход 5%. Это я могу патриотично в овгз вложиться, не вылазя с кроватки.
Это пока 39,3. А что будет через день, два, три???
Суббота, воскресенье, понедельник
И возможно Бах...Бах... Бах... по городам
Когда бахнуло в городе по домам и они обрушились, то отправлял в эвакуацию людей по 3-5 автобусов в день в Болгарию. Мест не хватало, просились стоя ехать.
Сейчас и пол автобуса не набрали за 4 суток, т.к всё спокойно в городе.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 28 жов, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:03
Ну то й слава Богу та ЗСУ!
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:34
Игорь Алексеевич написав:
И возможно Бах...Бах... Бах... по городам
Когда бахнуло в городе по домам и они обрушились, то отправлял в эвакуацию людей по 3-5 автобусов в день в Болгарию. Мест не хватало, просились стоя ехать.
Сейчас и пол автобуса не набрали за 4 суток, т.к всё спокойно в городе.
Это ваш новый бизнес?
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