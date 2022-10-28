Новый во время войны - эвакуация населения.(
А старый до войны - турист. фирма.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:36
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:09
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:38
Re: Акордбанк
С турами легче, т.к. есть у всех з. паспорта, а значит люди были за границей и знают хоть немного принципы жизни в отелях. И главное за туры они оплатили деньги и требуют в замен сервис. Эвакуация более 80% нет з. паспортов и они требуют all inclusive за 0000грн. Эвакуация - Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание. Возмущаются почему нет мыло и шампуня в номере и почему интернет в номере платный и многие не имеют банковских карт. А кто имеет не знают, что картами грн, можно расплачиваться в магазине через терминалы на кассах. ((
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:59
Re: Акордбанк
Гроші віддають зеленими чи новими?
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