Новый во время войны - эвакуация населения.(
А старый до войны - турист. фирма.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:36
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:09
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:38
Re: Акордбанк
С турами легче, т.к. есть у всех з. паспорта, а значит люди были за границей и знают хоть немного принципы жизни в отелях. И главное за туры они оплатили деньги и требуют в замен сервис. Эвакуация более 80% нет з. паспортов и они требуют all inclusive за 0000грн. Эвакуация - Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание. Возмущаются почему нет мыло и шампуня в номере и почему интернет в номере платный и многие не имеют банковских карт. А кто имеет не знают, что картами грн, можно расплачиваться в магазине через терминалы на кассах. ((
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:59
Re: Акордбанк
Гроші віддають зеленими чи новими?
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:16
Додано: Вів 01 лис, 2022 07:15
Re: Акордбанк
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:17
Додано: Вів 01 лис, 2022 20:22
Кто вьехал до 1 ноября, то предоставляют всё бесплатно. С 15 ноября программа работает и далее, только будут расселять на север страны в госуд. санатории и отели. Там есть ценрализ. отопление. На юге отопление только от кондиц., а электо энерг. там стоит очень дорого. Хотя оконч. решение правит. Болгарии ещё не приняло, т.к. не хватает отелей в этом регионе. Наши просто подняли шум, т.к. не хотят выезжать с побережья. Многие приехали не как беженцы, а как туристы и живут припеваючи с апреля в отелях на шару. Есть даже люди с западной Украины, которые сдали свои квартиры и в Болгарии живут бесплатно получая на карту монеты за аренду квартир в Украине.
написал не в этой ветке, потом уберу.
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