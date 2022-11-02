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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:36

Re: Акордбанк

  Ромасик написав:Это ваш новый бизнес?
Новый во время войны - эвакуация населения.(
А старый до войны - турист. фирма.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:09

Re: Акордбанк

Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Это ваш новый бизнес?
Новый во время войны - эвакуация населения.(
А старый до войны - турист. фирма.
Ну чего? Разница только в маркетинговом названии
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:38

Re: Акордбанк

  Ромасик написав:Ну чего? Разница только в маркетинговом названии
С турами легче, т.к. есть у всех з. паспорта, а значит люди были за границей и знают хоть немного принципы жизни в отелях. И главное за туры они оплатили деньги и требуют в замен сервис. Эвакуация более 80% нет з. паспортов и они требуют all inclusive за 0000грн. Эвакуация - Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание. Возмущаются почему нет мыло и шампуня в номере и почему интернет в номере платный и многие не имеют банковских карт. А кто имеет не знают, что картами грн, можно расплачиваться в магазине через терминалы на кассах. ((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46

  Игорь Алексеевич написав:Возмущаются почему нет мыло и шампуня в номере и почему интернет в номере платный((

И что в местных банках наличную гривну по плохому курсу принимают :P Ведь нищим беженцам все должны.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:59

Re: Акордбанк

Гроші віддають зеленими чи новими?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:16

  Investor_K написав:Гроші віддають зеленими чи новими?


всякими, але з пидписом Маркаровой
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:15

Re: Акордбанк

Зображення
В хімчистку а тоді в кіно, хоча по кіно абанк 20%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:17

  Игорь Алексеевич написав:Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание.

Вже ні.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:22

  ricardo написав:
  Игорь Алексеевич написав:Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание.

Вже ні.

Кто вьехал до 1 ноября, то предоставляют всё бесплатно. С 15 ноября программа работает и далее, только будут расселять на север страны в госуд. санатории и отели. Там есть ценрализ. отопление. На юге отопление только от кондиц., а электо энерг. там стоит очень дорого. Хотя оконч. решение правит. Болгарии ещё не приняло, т.к. не хватает отелей в этом регионе. Наши просто подняли шум, т.к. не хотят выезжать с побережья. Многие приехали не как беженцы, а как туристы и живут припеваючи с апреля в отелях на шару. Есть даже люди с западной Украины, которые сдали свои квартиры и в Болгарии живут бесплатно получая на карту монеты за аренду квартир в Украине. :shock:
написал не в этой ветке, потом уберу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 15:23

Re: Акордбанк

Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
Andey
 
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