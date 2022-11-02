Додано: Вів 01 лис, 2022 20:22

ricardo написав: Игорь Алексеевич написав: Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание. Болгария предоставляет на побережье бесплатно отели 3* и 4* и бесплатно 3х разовое питание.

Вже ні. Вже ні.

Кто вьехал до 1 ноября, то предоставляют всё бесплатно. С 15 ноября программа работает и далее, только будут расселять на север страны в госуд. санатории и отели. Там есть ценрализ. отопление. На юге отопление только от кондиц., а электо энерг. там стоит очень дорого. Хотя оконч. решение правит. Болгарии ещё не приняло, т.к. не хватает отелей в этом регионе. Наши просто подняли шум, т.к. не хотят выезжать с побережья. Многие приехали не как беженцы, а как туристы и живут припеваючи с апреля в отелях на шару. Есть даже люди с западной Украины, которые сдали свои квартиры и в Болгарии живут бесплатно получая на карту монеты за аренду квартир в Украине.написал не в этой ветке, потом уберу.