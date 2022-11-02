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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 21:04
Andey написав:
Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
лучше б они вернули для открытия новых конвертдепо свой сладкий ранний курс - забирать соглашусь и не хрустящими и без синей полоски
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flysoulfly
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