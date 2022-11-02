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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:04

  Andey написав:Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
лучше б они вернули для открытия новых конвертдепо свой сладкий ранний курс - забирать соглашусь и не хрустящими и без синей полоски :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1053
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Подякував: 472 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10

  flysoulfly написав:
  Andey написав:Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
лучше б они вернули для открытия новых конвертдепо свой сладкий ранний курс - забирать соглашусь и не хрустящими и без синей полоски :?

Какой раньше курс был?
lloydbanksua
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Повідомлень: 1222
З нами з: 22.04.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:17

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:
  Andey написав:Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
лучше б они вернули для открытия новых конвертдепо свой сладкий ранний курс - забирать соглашусь и не хрустящими и без синей полоски :?

Какой раньше курс был?


https://mustbe.ml/tables/club100k?%D0%9 ... 1%80%D0%B4
flysoulfly
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 13.01.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 63646566
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Акордбанк (653)
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