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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 03 лис, 2022 13:41
42 обменник - 37 Аккорд 50+ Получил новенькими без предзаказа за 5 мин. +155 баксов положил себе в карман. +6 баксов по единичке дали на кофе за процентики.
40,4 обменник - 37,44 Аккорд 50+ Положил ещё на 3 мес.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 03 лис, 2022 13:59
Игорь Алексеевич
отдавать будут в грн или $?
Согласно решению Национального банка, теперь разрешено покупать доллары США по официальному курсу НБУ без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита.
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andreyiskra
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:11
andreyiskra
обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита.
Очевидно, что гривнами по курсу
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Amid
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:23
andreyiskra написав:Игорь Алексеевич
отдавать будут в грн или $?
Согласно решению Национального банка, теперь разрешено покупать доллары США по официальному курсу НБУ без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита.
Всё правильно, покупка по курсу разрешена при условии размещения на депозит. Отдадут дол., возможно банки сделают миним. не 3 мес. на депозит, а 6 мес. Или 3мес. по программе, а потом на 3мес. на обычный депозит.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 03 лис, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:24
Игорь Алексеевич написав:
42 обменник - 37 Аккорд 50+ Получил новенькими без предзаказа за 5 мин. +155 баксов положил себе в карман. +6 баксов по единичке дали на кофе за процентики.
40,4 обменник - 37,44 Аккорд 50+ Положил ещё на 3 мес.
красава!
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flyman
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:35
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
42 обменник - 37 Аккорд 50+ Получил новенькими без предзаказа за 5 мин. +155 баксов положил себе в карман. +6 баксов по единичке дали на кофе за процентики.
40,4 обменник - 37,44 Аккорд 50+ Положил ещё на 3 мес.
красава!
Сейчас лучше перебздеть бахкание на счету в банке, чем носится с монетами в кармане.
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Игорь Алексеевич
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