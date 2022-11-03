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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10

  flysoulfly написав:
  Andey написав:Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
лучше б они вернули для открытия новых конвертдепо свой сладкий ранний курс - забирать соглашусь и не хрустящими и без синей полоски :?

Какой раньше курс был?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:17

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:
  Andey написав:Банчик красавчик, доллар в кассе есть, новые хрустящие с синей полоской. Даже мелочь была в валюте для выплаты %% 👍👍👍👍👍👍👍
лучше б они вернули для открытия новых конвертдепо свой сладкий ранний курс - забирать соглашусь и не хрустящими и без синей полоски :?

Какой раньше курс был?


https://mustbe.ml/tables/club100k?%D0%9 ... 1%80%D0%B4
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:41

42 обменник - 37 Аккорд 50+ Получил новенькими без предзаказа за 5 мин. +155 баксов положил себе в карман. +6 баксов по единичке дали на кофе за процентики. :P
40,4 обменник - 37,44 Аккорд 50+ Положил ещё на 3 мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:59

Игорь Алексеевич
отдавать будут в грн или $?
Согласно решению Национального банка, теперь разрешено покупать доллары США по официальному курсу НБУ без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:11

andreyiskra

обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита.


Очевидно, что гривнами по курсу
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:23

  andreyiskra написав:Игорь Алексеевич
отдавать будут в грн или $?
Согласно решению Национального банка, теперь разрешено покупать доллары США по официальному курсу НБУ без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита.

Всё правильно, покупка по курсу разрешена при условии размещения на депозит. Отдадут дол., возможно банки сделают миним. не 3 мес. на депозит, а 6 мес. Или 3мес. по программе, а потом на 3мес. на обычный депозит.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 03 лис, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:24

  Игорь Алексеевич написав:42 обменник - 37 Аккорд 50+ Получил новенькими без предзаказа за 5 мин. +155 баксов положил себе в карман. +6 баксов по единичке дали на кофе за процентики. :P
40,4 обменник - 37,44 Аккорд 50+ Положил ещё на 3 мес.

красава!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:35

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:42 обменник - 37 Аккорд 50+ Получил новенькими без предзаказа за 5 мин. +155 баксов положил себе в карман. +6 баксов по единичке дали на кофе за процентики. :P
40,4 обменник - 37,44 Аккорд 50+ Положил ещё на 3 мес.

красава!


Сейчас лучше перебздеть бахкание на счету в банке, чем носится с монетами в кармане. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:29

Re: Акордбанк

Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:33

  alex lem написав:Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
Написано у Вас в договоре до 07 вкл. Значит 08 забирать
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 63646566>
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