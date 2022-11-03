Я забирал день в день депо, что оформлялось в отделении.
Виртуальные, соответственно, по зачислению на карту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:26
Додано: Чет 03 лис, 2022 22:31
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