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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:26
alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
Я забирал день в день депо, что оформлялось в отделении.
Виртуальные, соответственно, по зачислению на карту.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 22:31
alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:56
Ой+ написав: alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.
Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.
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klug
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 01:07
klug написав:
Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.
В том, что у банка остаётся ещё столько же долларов, которые можно продать уже по 41? Это, конечно, до тех пор, пока имеются желающие брать по 41. Но, видимо, пока есть.
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