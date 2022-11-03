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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:26

  alex lem написав:Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?

Я забирал день в день депо, что оформлялось в отделении.
Виртуальные, соответственно, по зачислению на карту.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:31

  alex lem написав:Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?

В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:56

  Ой+ написав:
  alex lem написав:Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?

В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.

Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 01:07

  klug написав:Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.

В том, что у банка остаётся ещё столько же долларов, которые можно продать уже по 41? Это, конечно, до тех пор, пока имеются желающие брать по 41. Но, видимо, пока есть.
moveton
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  #<1 ... 63646566
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