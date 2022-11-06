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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:26
alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
Я забирал день в день депо, что оформлялось в отделении.
Виртуальные, соответственно, по зачислению на карту.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 22:31
alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:56
Ой+ написав: alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.
Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.
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klug
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3
Додано: П'ят 04 лис, 2022 01:07
klug написав:
Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.
В том, что у банка остаётся ещё столько же долларов, которые можно продать уже по 41? Это, конечно, до тех пор, пока имеются желающие брать по 41. Но, видимо, пока есть.
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1
Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:47
klug написав: Ой+ написав: alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
В день закінчення можна. Мені ще і менеджериня подзвонила нагадала, у відділенні тихо, пропонували здавати і по новому.
Тут уже реально цікаво у чому зиск для банки: спочатку продати клієнту по 37, щоб потім відкупити у нього ж по 40 і знову продати по 38.
валюто-обмінні готівкові операції - то окремий бізнес. А по 37 він купує на МБ, заробляючи при цьому 1,5%, а також має шаровий долар на депо, який можна розмістити хоча б на ОВДП під 4%+. Навіть в Штатах?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:45
Игорь Алексеевич написав: alex lem написав:
Як в аккорді закінчується депо? Якщо приміром пише до 7.11 то треба йти забирать 7 числа або на слідуючий день?
Написано у Вас в договоре до 07 вкл. Значит 08 забирать
нет, не 08
07 уже деньги доступны для снятия.
Имею тут практический опыт лет 6 наверное.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:12
Якщо виплата ГРН відсотків припадає на суботу,то коли вони падають на картку? Якщо в понеділок, то за вихідні %% капають?
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novichok
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Додано: Суб 05 лис, 2022 01:10
novichok написав:
Якщо виплата ГРН відсотків припадає на суботу,то коли вони падають на картку? Якщо в понеділок, то за вихідні %% капають?
про чисто % на карту - не помню
т.к. люблю "% в конце"
а если дата окончания депо приходилась на выходные - всьо выплачивалось в первый следующий рабочий день, и %% за выходные тоже всегда начислялись
(хотя помню, в отделении уверяли, что не должны начисляться . Может это тогда зависило от конкретных видов депозитов - хз) .
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Додано: Суб 05 лис, 2022 18:52
В Аккорді в деньзакінчення вклад Повернеться на рахунок який ввели для виплати і можна забрати 7 числа
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Додано: Нед 06 лис, 2022 21:06
Отримати конвертаційний зразу в касу?
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