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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 21:40
novichok написав:
Отримати конвертаційний зразу в касу?
Нi
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Додано: Пон 07 лис, 2022 00:10
novichok написав:
Отримати конвертаційний зразу в касу?
к менеджеру
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