Нi
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 10:56
Re: Акордбанк
Як оптимальніше завершити валютний депозит для подальшого часткового зняття (частину зняти, частину продовжити)?
1) не зачіпати депо в ІБ і воно саме кудись впаде або буде "висіти" під 0%
2) на поточний
3) на віртуальну карту
?
Пункти 2 і 3 ідентичні?
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:08
Re: Акордбанк
Rebel, я відкривав у інтернет-банкінгу, по завершенні депозит повинен упасти на обраний мной рахунок (а точніше картку), з якого в кассі через менеджера можна зняти кошти. Якщо відкривали депо у відділенні, то треба читати договір.
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13
Re: Акордбанк
Забрал сегодня 1300$. Предлагали сдать по 40 с чем-то и купить по 37,44 с размещением на три месяца. Уверяли что забрать можно будет в $. Это правда?
|