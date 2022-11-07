|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 21:40
novichok написав:
Отримати конвертаційний зразу в касу?
Нi
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 821
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 00:10
novichok написав:
Отримати конвертаційний зразу в касу?
к менеджеру
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лис, 2022 10:56
Як оптимальніше завершити валютний депозит для подальшого часткового зняття (частину зняти, частину продовжити)?
1) не зачіпати депо в ІБ і воно саме кудись впаде або буде "висіти" під 0%
2) на поточний
3) на віртуальну карту
?
Пункти 2 і 3 ідентичні?
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:08
Rebel, я відкривав у інтернет-банкінгу, по завершенні депозит повинен упасти на обраний мной рахунок (а точніше картку), з якого в кассі через менеджера можна зняти кошти. Якщо відкривали депо у відділенні, то треба читати договір.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4952
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13
Забрал сегодня 1300$. Предлагали сдать по 40 с чем-то и купить по 37,44 с размещением на три месяца. Уверяли что забрать можно будет в $. Это правда?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 16:33
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лис, 2022 16:35
andreyiskra написав:
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
Люди, знающие будущее, здесь не сидят. Это к гадалке.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2550
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:01
Обязательно.
Це з Ненька, а не мордор якийсь
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3305
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
1
8
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|