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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:40

  novichok написав:Отримати конвертаційний зразу в касу?

Нi
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 00:10

  novichok написав:Отримати конвертаційний зразу в касу?
к менеджеру
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:56

Re: Акордбанк

Як оптимальніше завершити валютний депозит для подальшого часткового зняття (частину зняти, частину продовжити)?
1) не зачіпати депо в ІБ і воно саме кудись впаде або буде "висіти" під 0%
2) на поточний
3) на віртуальну карту
?
Пункти 2 і 3 ідентичні?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:08

Re: Акордбанк

Rebel, я відкривав у інтернет-банкінгу, по завершенні депозит повинен упасти на обраний мной рахунок (а точніше картку), з якого в кассі через менеджера можна зняти кошти. Якщо відкривали депо у відділенні, то треба читати договір.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13

Re: Акордбанк

Забрал сегодня 1300$. Предлагали сдать по 40 с чем-то и купить по 37,44 с размещением на три месяца. Уверяли что забрать можно будет в $. Это правда?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 16:33

Re: Акордбанк

со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 16:35

  andreyiskra написав:со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?

Люди, знающие будущее, здесь не сидят. Это к гадалке.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:01

Обязательно.
Це з Ненька, а не мордор якийсь :roll:
Amethyst
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