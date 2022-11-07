Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 21:40
novichok написав:
Отримати конвертаційний зразу в касу?
Нi
Alien
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Додано: Пон 07 лис, 2022 00:10
novichok написав:
Отримати конвертаційний зразу в касу?
к менеджеру
Кассандра
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Додано: Пон 07 лис, 2022 10:56
Як оптимальніше завершити валютний депозит для подальшого часткового зняття (частину зняти, частину продовжити)?
1) не зачіпати депо в ІБ і воно саме кудись впаде або буде "висіти" під 0% 2) на поточний 3) на віртуальну карту ? Пункти 2 і 3 ідентичні?
Rebel
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:08
Rebel, я відкривав у інтернет-банкінгу, по завершенні депозит повинен упасти на обраний мной рахунок (а точніше картку), з якого в кассі через менеджера можна зняти кошти. Якщо відкривали депо у відділенні, то треба читати договір.
Howl
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13
Забрал сегодня 1300$. Предлагали сдать по 40 с чем-то и купить по 37,44 с размещением на три месяца. Уверяли что забрать можно будет в $. Это правда?
andreyiskra
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Додано: Пон 07 лис, 2022 16:33
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
andreyiskra
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Додано: Пон 07 лис, 2022 16:35
andreyiskra написав:
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
Люди, знающие будущее, здесь не сидят. Это к гадалке.
moveton
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:01
Обязательно.
Це з Ненька, а не мордор якийсь
Amethyst
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:02
Маркарова уже і Папу Римського за пояс затикає, так що можна не хвилюватись. Чи навпаки?
Але рефінанс банк не гасить.
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -sentyabre
Ой+
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:36
Банка себе на уме
Amethyst
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