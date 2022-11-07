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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:45

Re: Акордбанк

  andreyiskra написав:со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?

нельзя дважди войти в одну и ту же воду. Что мешает , поблагодарить и зайти в гос (примат) уже со 100К и не будоражить себя и знающих людей питаннями?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:44

  andreyiskra написав:со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?


в Евро
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 05:07

  Goodman написав:
  andreyiskra написав:со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?

нельзя дважди войти в одну и ту же воду. Что мешает , поблагодарить и зайти в гос (примат) уже со 100К и не будоражить себя и знающих людей питаннями?
отримати гривнєю по курсу НБУ,ви ж читаєте,банк має право віддати папірчиками
sens
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