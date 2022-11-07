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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:45
andreyiskra написав:
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
нельзя дважди войти в одну и ту же воду. Что мешает , поблагодарить и зайти в гос (примат) уже со 100К и не будоражить себя и знающих людей питаннями?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:44
andreyiskra написав:
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 05:07
Goodman написав: andreyiskra написав:
со знающими людьми. если сейчас купить социальный доллар, то отдадут через 3 месяца в грн или в дол?
нельзя дважди войти в одну и ту же воду. Что мешает , поблагодарить и зайти в гос (примат) уже со 100К и не будоражить себя и знающих людей питаннями?
отримати гривнєю по курсу НБУ,ви ж читаєте,банк має право віддати папірчиками
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