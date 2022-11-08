нельзя дважди войти в одну и ту же воду. Что мешает , поблагодарить и зайти в гос (примат) уже со 100К и не будоражить себя и знающих людей питаннями?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:45
Re: Акордбанк
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:44
Додано: Вів 08 лис, 2022 05:07
отримати гривнєю по курсу НБУ,ви ж читаєте,банк має право віддати папірчиками
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:42
Re: Акордбанк
отдали вчера в Днепре 1350 баксов новенькими - оператор уговаривала им же сдать в отделение по 40.1 и зайти на второй круг по 37.44))) На мой вопрос в чем выгода - говорит что зарабатывают на разнице между покупкой на МБ по 36.93 и продаже населению по 37.44) Отказался - хз чем закончится история Альфы с Аккордом, да и банк как по мне хиленький - болтается в рейтинге стабильности где-то в хвосте - решил не рисковать. Доплатил до 100 баксов и забрал 1400) Валюту не заказывал - сервисом остался доволен но имхо - по 37.44 много где можно купить бакс - как-то уже неинтересно у Аккорда тарить. Единственный плюс - вроде как бакс не надо заказывать и выдают синими, а так - как везде
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:37
Отдают всё новенькими и без проблем, но боимся сотрудничать с банком.
Не отдают или отдают частями, но готовы сотрудничать с банком, т.к. хороший рейтинг.
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:55
нет доверия к маленьким карманным банкам - ГОСам больше доверяю - готов потерпеть невыдачу бумаги. Лучше это чем ликвидация и выдача по оф. курсу) Каждому свое.... Был бы у Аккорда бакс по 36.93 - купил бы, а по 37.44 у всех можно взять (Райф, Приват, Укргаз) - поэтому имхо мало кто у них захочет продлевать депо - ну а то хочет рисковать, то Велькоме))
Востаннє редагувалось greenback1996 в Вів 08 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:01
Re: Акордбанк
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:05
я только буду рад за Вас если все будет ОК и банк не загнется за эти 3 месяца) Но мне нервы дороже чем недополученная прибыль
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