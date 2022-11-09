Додано: Вів 08 лис, 2022 10:42

отдали вчера в Днепре 1350 баксов новенькими - оператор уговаривала им же сдать в отделение по 40.1 и зайти на второй круг по 37.44))) На мой вопрос в чем выгода - говорит что зарабатывают на разнице между покупкой на МБ по 36.93 и продаже населению по 37.44) Отказался - хз чем закончится история Альфы с Аккордом, да и банк как по мне хиленький - болтается в рейтинге стабильности где-то в хвосте - решил не рисковать. Доплатил до 100 баксов и забрал 1400) Валюту не заказывал - сервисом остался доволен но имхо - по 37.44 много где можно купить бакс - как-то уже неинтересно у Аккорда тарить. Единственный плюс - вроде как бакс не надо заказывать и выдают синими, а так - как везде