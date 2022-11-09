А нервы от недополученной прибыли?greenback1996 написав:
я только буду рад за Вас если все будет ОК и банк не загнется за эти 3 месяца) Но мне нервы дороже чем недополученная прибыль
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:22
Re: Акордбанк
А нервы от недополученной прибыли?
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:30
Re: Акордбанк
Я понял так, что у Вас вообще нет капитала, Какие нервы??? Получите грн. но не получите доп. прибыль максимум 700грн. Но просто катастрофа....))
Три мес. назад здесь писали то же самое. Уже получил первый паёк. 150 баксов которые получил, это просто дополн. доход на покупку в дом чего то из из баловства, но не на пополнение моих средств на что то существенное. Зарабатывать на что более ценное для активов и на года, то надо на др., а это просто МИНИМАЛЬНЫЙ доп. доход для повседн. нужд семьи или просто на покушать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:37
у меня в УкрЭксиме всегда впечатление что мне одолжение делают и я еще им остаюсь должен
хорошо хоть приват покормил по 39,5-39,7 чуток недавно
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