RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:22

Re: Акордбанк

greenback1996 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  greenback1996 написав:мало кто у них захочет продлевать депо

я продлил. отпишусь через 3 мес. Три мес. назад, тоже многие кричали - хрен получишь, а теперь многие бегом аж пятки сверкают бегут и на дело 100+ :P


я только буду рад за Вас если все будет ОК и банк не загнется за эти 3 месяца) Но мне нервы дороже чем недополученная прибыль :)
А нервы от недополученной прибыли?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5359
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:30

Re: Акордбанк

  Ромасик написав:А нервы от недополученной прибыли?
Я понял так, что у Вас вообще нет капитала, Какие нервы??? Получите грн. но не получите доп. прибыль максимум 700грн. Но просто катастрофа....))
Три мес. назад здесь писали то же самое. Уже получил первый паёк. 150 баксов которые получил, это просто дополн. доход на покупку в дом чего то из из баловства, но не на пополнение моих средств на что то существенное. Зарабатывать на что более ценное для активов и на года, то надо на др., а это просто МИНИМАЛЬНЫЙ доп. доход для повседн. нужд семьи или просто на покушать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6007
З нами з: 13.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:37

  greenback1996 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Отдают всё новенькими и без проблем, но боимся сотрудничать с банком.
Не отдают или отдают частями, но готовы сотрудничать с банком, т.к. хороший рейтинг. :shock:


нет доверия к маленьким карманным банкам - ГОСам больше доверяю - готов потерпеть невыдачу бумаги. Лучше это чем ликвидация и выдача по оф. курсу) Каждому свое.... Был бы у Аккорда бакс по 36.93 - купил бы, а по 37.44 у всех можно взять (Райф, Приват, Укргаз) - поэтому имхо мало кто у них захочет продлевать депо :? - ну а то хочет рисковать, то Велькоме))


у меня в УкрЭксиме всегда впечатление что мне одолжение делают и я еще им остаюсь должен

хорошо хоть приват покормил по 39,5-39,7 чуток недавно :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4730
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, cohan, S i m і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (567)
09.11.2022 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.