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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:22
greenback1996 написав: Игорь Алексеевич написав: greenback1996 написав:
мало кто у них захочет продлевать депо
я продлил. отпишусь через 3 мес. Три мес. назад, тоже многие кричали - хрен получишь, а теперь многие бегом аж пятки сверкают бегут и на дело 100+
я только буду рад за Вас если все будет ОК и банк не загнется за эти 3 месяца) Но мне нервы дороже чем недополученная прибыль
А нервы от недополученной прибыли?
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:30
Ромасик написав:
А нервы от недополученной прибыли?
Я понял так, что у Вас вообще нет капитала, Какие нервы??? Получите грн. но не получите доп. прибыль максимум 700грн. Но просто катастрофа....))
Три мес. назад здесь писали то же самое. Уже получил первый паёк. 150 баксов которые получил, это просто дополн. доход на покупку в дом чего то из из баловства, но не на пополнение моих средств на что то существенное. Зарабатывать на что более ценное для активов и на года, то надо на др., а это просто МИНИМАЛЬНЫЙ доп. доход для повседн. нужд семьи или просто на покушать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 09 лис, 2022 19:41, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:37
greenback1996 написав: Игорь Алексеевич написав:
Отдают всё новенькими и без проблем, но боимся сотрудничать с банком.
Не отдают или отдают частями, но готовы сотрудничать с банком, т.к. хороший рейтинг.
нет доверия к маленьким карманным банкам - ГОСам больше доверяю - готов потерпеть невыдачу бумаги. Лучше это чем ликвидация и выдача по оф. курсу) Каждому свое.... Был бы у Аккорда бакс по 36.93 - купил бы, а по 37.44 у всех можно взять (Райф, Приват, Укргаз) - поэтому имхо мало кто у них захочет продлевать депо
- ну а то хочет рисковать, то Велькоме))
у меня в УкрЭксиме всегда впечатление что мне одолжение делают и я еще им остаюсь должен
хорошо хоть приват покормил по 39,5-39,7 чуток недавно
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cohan
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:55
А на выходных доступно открытие онлайн конвертационных депо?
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la9
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Додано: Суб 12 лис, 2022 14:31
la9 написав:
А на выходных доступно открытие онлайн конвертационных депо?
да
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J
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Додано: Суб 12 лис, 2022 20:58
Забрал с соц депо 1000 дали старыми купюрами. Естественно спросили не хочу ли сдать у них и положить обратно) сказал нет, я дороже сдам в обмене)))
А вот второй раз ложить им наверное не буду выберу другой банк
Нет они пока отдают но уже дальше как то не хочу испытывать с ними судьбу
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hp14pro
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Додано: Пон 14 лис, 2022 01:41
hp14pro написав:
Забрал с соц депо 1000 дали старыми купюрами. Естественно спросили не хочу ли сдать у них и положить обратно) сказал нет, я дороже сдам в обмене)))
А вот второй раз ложить им наверное не буду выберу другой банк
Нет они пока отдают но уже дальше как то не хочу испытывать с ними судьбу
по курсу и онлайн открытию, наверно, нет равных
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cohan
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Додано: Пон 14 лис, 2022 02:06
cohan написав:
по курсу и онлайн открытию, наверно, нет равных
Точно равных действительно нет. Лучше есть
Изя и даже Альфа. В том числе и по онлайн открытию. Или Аккорд уже научился договор с банком заключать удалённо и не рассказывать, что только Моня так умеет?
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moveton
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