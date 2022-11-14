Додано: Сер 09 лис, 2022 19:30

Ромасик написав: А нервы от недополученной прибыли? А нервы от недополученной прибыли?

Я понял так, что у Вас вообще нет капитала, Какие нервы??? Получите грн. но не получите доп. прибыль максимум 700грн. Но просто катастрофа....))Три мес. назад здесь писали то же самое. Уже получил первый паёк. 150 баксов которые получил, это просто дополн. доход на покупку в дом чего то из из баловства, но не на пополнение моих средств на что то существенное. Зарабатывать на что более ценное для активов и на года, то надо на др., а это просто МИНИМАЛЬНЫЙ доп. доход для повседн. нужд семьи или просто на покушать))