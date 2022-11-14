а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?
про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:17
а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?
про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 14 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:21
Для снятия с виртуальной карты нужно обратиться к куре и понадобится смс пароль. Снять можно в любом отделении. Пачки под столом большие, купюры разные
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