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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:17

  moveton написав:
  cohan написав:по курсу и онлайн открытию, наверно, нет равных

Точно равных действительно нет. Лучше есть :) Изя и даже Альфа. В том числе и по онлайн открытию
а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?
про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 14 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:21

Для снятия с виртуальной карты нужно обратиться к куре и понадобится смс пароль. Снять можно в любом отделении. Пачки под столом большие, купюры разные
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:25

  flysoulfly написав:а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял :P Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

  flysoulfly написав:про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.

Может стать клиентом? ;) Я клиент, мне не шлют. То, что у них полностью онлайн, курс чуть лучше Аккорда и процент на валютное депо в 250 раз (а если продлить, то и в 350) больше Аккорда - смешно, так смешно. Единственное: после окончания депо две недели наличную валюту ждать, но пока выдавали всем.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:36

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял :P Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд.
Опыта получения лично у меня нет,
но и в Аккорде тоже.
...Тася не более комсомольская... ну-ну :mrgreen:

т.е., фсьо :mrgreen: данное экспертное обсуждение на этой ветке без смысла.
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