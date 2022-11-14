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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 67686970 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.3 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 38% 3 Всього голосів : 8 Додано: Пон 14 лис, 2022 10:17 moveton написав: cohan написав: по курсу и онлайн открытию, наверно, нет равных по курсу и онлайн открытию, наверно, нет равных

Точно равных действительно нет. Лучше есть Изя и даже Альфа. В том числе и по онлайн открытию Точно равных действительно нет. Лучше естьИзя и даже Альфа. В том числе и по онлайн открытию а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов. а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов. Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 14 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 1093 З нами з: 13.01.09 Подякував: 482 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лис, 2022 10:21 Для снятия с виртуальной карты нужно обратиться к куре и понадобится смс пароль. Снять можно в любом отделении. Пачки под столом большие, купюры разные Ромасик

Повідомлень: 5367 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1296 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лис, 2022 13:25 flysoulfly написав: а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ? а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.



flysoulfly написав: про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов. про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.

Может стать клиентом? Я клиент, мне не шлют. То, что у них полностью онлайн, курс чуть лучше Аккорда и процент на валютное депо в 250 раз (а если продлить, то и в 350) больше Аккорда - смешно, так смешно. Единственное: после окончания депо две недели наличную валюту ждать, но пока выдавали всем. Про закрытие вопрос не стоялНо Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.Может стать клиентом?Я клиент, мне не шлют. То, что у них полностью онлайн, курс чуть лучше Аккорда и процент на валютное депо в 250 раз (а если продлить, то и в 350) больше Аккорда - смешно, так смешно. Единственное: после окончания депо две недели наличную валюту ждать, но пока выдавали всем. moveton

Повідомлень: 2567 З нами з: 23.03.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лис, 2022 13:36 moveton написав: flysoulfly написав: а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ? а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд.

Опыта получения лично у меня нет,

но и в Аккорде тоже. Про закрытие вопрос не стоялНо Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. ...Тася не более комсомольская... ну-ну



т.е., фсьо данное экспертное обсуждение на этой ветке без смысла. ...Тася не более комсомольская... ну-нут.е., фсьоданное экспертное обсуждениеветке без смысла. flysoulfly Повідомлень: 1093 З нами з: 13.01.09 Подякував: 482 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лис, 2022 21:46 moveton написав: flysoulfly написав: а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ? а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

Про закрытие вопрос не стоялНо Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

У меня есть опыт получения и там и там. По Изе правда снимал не конвертационный депозит, а свой обычный. 2-3 недели пытался заказать валюту в отделение и все безуспешно - отделения ТАС не подтверждают при том, что в городе их, если не ошибаюсь, 5. В итоге как-то был возле одного из отделения, зашел, отдали тысячу, а остального говорят заказывать через Изи. Так в итоге весь депозит и не забрал.

Из Аккорда перезвонили за день до окончания, спросили, что буду делать. Говорю: "Снимать буду. Нужно заказывать?". Заказывать не нужно было, валюта в кассе есть. Пришел без предупреждения спустя пару дней после окончания депозита и спокойно получил. Так что Аккорд удивил аж 2 раза: первый раз, когда одним из первых, если не самым первым, сделал оформление онлайн, а второй раз при получении депо. У меня есть опыт получения и там и там. По Изе правда снимал не конвертационный депозит, а свой обычный. 2-3 недели пытался заказать валюту в отделение и все безуспешно - отделения ТАС не подтверждают при том, что в городе их, если не ошибаюсь, 5. В итоге как-то был возле одного из отделения, зашел, отдали тысячу, а остального говорят заказывать через Изи. Так в итоге весь депозит и не забрал.Из Аккорда перезвонили за день до окончания, спросили, что буду делать. Говорю: "Снимать буду. Нужно заказывать?". Заказывать не нужно было, валюта в кассе есть. Пришел без предупреждения спустя пару дней после окончания депозита и спокойно получил. Так что Аккорд удивил аж 2 раза: первый раз, когда одним из первых, если не самым первым, сделал оформление онлайн, а второй раз при получении депо. ingtrans

Повідомлень: 3624 З нами з: 31.07.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 67686970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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