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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:17

  moveton написав:
  cohan написав:по курсу и онлайн открытию, наверно, нет равных

Точно равных действительно нет. Лучше есть :) Изя и даже Альфа. В том числе и по онлайн открытию
а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?
про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 14 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:21

Для снятия с виртуальной карты нужно обратиться к куре и понадобится смс пароль. Снять можно в любом отделении. Пачки под столом большие, купюры разные
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:25

  flysoulfly написав:а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял :P Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

  flysoulfly написав:про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.

Может стать клиентом? ;) Я клиент, мне не шлют. То, что у них полностью онлайн, курс чуть лучше Аккорда и процент на валютное депо в 250 раз (а если продлить, то и в 350) больше Аккорда - смешно, так смешно. Единственное: после окончания депо две недели наличную валюту ждать, но пока выдавали всем.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:36

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял :P Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд.
Опыта получения лично у меня нет,
но и в Аккорде тоже.
...Тася не более комсомольская... ну-ну :mrgreen:

т.е., фсьо :mrgreen: данное экспертное обсуждение на этой ветке без смысла.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:46

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял :P Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

У меня есть опыт получения и там и там. По Изе правда снимал не конвертационный депозит, а свой обычный. 2-3 недели пытался заказать валюту в отделение и все безуспешно - отделения ТАС не подтверждают при том, что в городе их, если не ошибаюсь, 5. В итоге как-то был возле одного из отделения, зашел, отдали тысячу, а остального говорят заказывать через Изи. Так в итоге весь депозит и не забрал.
Из Аккорда перезвонили за день до окончания, спросили, что буду делать. Говорю: "Снимать буду. Нужно заказывать?". Заказывать не нужно было, валюта в кассе есть. Пришел без предупреждения спустя пару дней после окончания депозита и спокойно получил. Так что Аккорд удивил аж 2 раза: первый раз, когда одним из первых, если не самым первым, сделал оформление онлайн, а второй раз при получении депо.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:28

ingtrans Також здивувався з Аккорду. Заходив чи треба зарані замовляти валюту-Сказали ні не треба, прийдете в день закінчення й заберете. На слідуючий неділі будемо дивитись. Якщо так, то й добре. Можна буде ще занести.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:30

Аккорд утром лег. Отделения тоже не альо. Проблемы с провайдером
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:24

  Ромасик написав:Аккорд утром лег. Отделения тоже не альо. Проблемы с провайдером


И я это заметил. Что за фигня ваще?
Investor_K
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  #<1 ... 67686970
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