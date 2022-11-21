а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?
про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:17
а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?
про альфанищебродов вообще смешно... Раз в два-три дня шлют смску: ну пожалуйста, ну открой у нас хоть какой депозит. И это я давно не клиент фридманистов.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 14 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:21
Для снятия с виртуальной карты нужно обратиться к куре и понадобится смс пароль. Снять можно в любом отделении. Пачки под столом большие, купюры разные
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:25
Про закрытие вопрос не стоял Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.
Может стать клиентом? Я клиент, мне не шлют. То, что у них полностью онлайн, курс чуть лучше Аккорда и процент на валютное депо в 250 раз (а если продлить, то и в 350) больше Аккорда - смешно, так смешно. Единственное: после окончания депо две недели наличную валюту ждать, но пока выдавали всем.
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:36
...Тася не более комсомольская... ну-ну
т.е., фсьо данное экспертное обсуждение на этой ветке без смысла.
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:46
У меня есть опыт получения и там и там. По Изе правда снимал не конвертационный депозит, а свой обычный. 2-3 недели пытался заказать валюту в отделение и все безуспешно - отделения ТАС не подтверждают при том, что в городе их, если не ошибаюсь, 5. В итоге как-то был возле одного из отделения, зашел, отдали тысячу, а остального говорят заказывать через Изи. Так в итоге весь депозит и не забрал.
Из Аккорда перезвонили за день до окончания, спросили, что буду делать. Говорю: "Снимать буду. Нужно заказывать?". Заказывать не нужно было, валюта в кассе есть. Пришел без предупреждения спустя пару дней после окончания депозита и спокойно получил. Так что Аккорд удивил аж 2 раза: первый раз, когда одним из первых, если не самым первым, сделал оформление онлайн, а второй раз при получении депо.
Додано: Пон 14 лис, 2022 22:28
ingtrans Також здивувався з Аккорду. Заходив чи треба зарані замовляти валюту-Сказали ні не треба, прийдете в день закінчення й заберете. На слідуючий неділі будемо дивитись. Якщо так, то й добре. Можна буде ще занести.
Додано: Пон 21 лис, 2022 11:24
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