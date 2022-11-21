Додано: Пон 14 лис, 2022 21:46

moveton написав: flysoulfly написав: а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ? а "по закрытию"? - шо, есть реальный опыт забрать $ без нервов у ваших комсомольских Изи ?

Про закрытие вопрос не стоял Но Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

Про закрытие вопрос не стоялНо Изя - это Тася, вид в профиль. А она не более комсомольская, чем Аккорд. Опыта получения лично у меня нет, но и в Аккорде тоже.

У меня есть опыт получения и там и там. По Изе правда снимал не конвертационный депозит, а свой обычный. 2-3 недели пытался заказать валюту в отделение и все безуспешно - отделения ТАС не подтверждают при том, что в городе их, если не ошибаюсь, 5. В итоге как-то был возле одного из отделения, зашел, отдали тысячу, а остального говорят заказывать через Изи. Так в итоге весь депозит и не забрал.Из Аккорда перезвонили за день до окончания, спросили, что буду делать. Говорю: "Снимать буду. Нужно заказывать?". Заказывать не нужно было, валюта в кассе есть. Пришел без предупреждения спустя пару дней после окончания депозита и спокойно получил. Так что Аккорд удивил аж 2 раза: первый раз, когда одним из первых, если не самым первым, сделал оформление онлайн, а второй раз при получении депо.