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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:48

  Investor_K написав:
  lamal написав:а я не замєтіл , значить все нормально )) полагодять


вам вдальося сьегодня охвориті дєпозіті?

ще ні , але ж день тільки почався )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:57

lamal уже работает

Сегодня забирал, все так же
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:43

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:Аккорд утром лег. Отделения тоже не альо. Проблемы с провайдером


И я это заметил. Что за фигня ваще?


может, у них уже НБУ работает? (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:04

Re: Акордбанк

Нє. Открыл таки конвертационный
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:10

Re: Акордбанк

Спокійно забрав дві пайки, правда одного Бенджаміна 1996 р. дали, але були і нові з послідовними номерами.
Ой+
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  #<1 ... 68697071
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