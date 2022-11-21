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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 11:48
Investor_K написав: lamal написав:
а я не замєтіл , значить все нормально )) полагодять
вам вдальося сьегодня охвориті дєпозіті?
ще ні , але ж день тільки почався )
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:57
lamal уже работает
Сегодня забирал, все так же
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Додано: Пон 21 лис, 2022 19:43
Investor_K написав: Ромасик написав:
Аккорд утром лег. Отделения тоже не альо. Проблемы с провайдером
И я это заметил. Что за фигня ваще?
может, у них уже НБУ работает? (с)
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Додано: Пон 21 лис, 2022 20:04
Нє. Открыл таки конвертационный
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Додано: Пон 21 лис, 2022 20:10
Спокійно забрав дві пайки, правда одного Бенджаміна 1996 р. дали, але були і нові з послідовними номерами.
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