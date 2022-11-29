По первому пункту, количество есть, но качество купюр шлак, хотя и видел здесь отписывали что получили новыми хрустящими и по порядку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:03
По первому пункту, количество есть, но качество купюр шлак, хотя и видел здесь отписывали что получили новыми хрустящими и по порядку
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43
Нужно сразу в кассе спрашивать есть ли новые и потом к менеджеру. Я так сделала и когда пришла с расходником от менеджера ко второму кассиру, то первый кассир ей сказала, чтобы мне новыми дала, т.к. был такой разговор.
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