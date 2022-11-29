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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:03
Howl написав:emeta
,
1) звонил в отделение, сообщили о достаточном количестве валюты и нет необходимости заказывать;
2) если оформляли через интернет-банкинг, то в случае отмены пролонгации депозит (есть возможность управлять в интернет-банкинге) упадёт на счёт/карту.
По первому пункту, количество есть, но качество купюр шлак, хотя и видел здесь отписывали что получили новыми хрустящими и по порядку
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Igor3777
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Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43
Igor3777 написав: Howl написав:emeta
,
1) звонил в отделение, сообщили о достаточном количестве валюты и нет необходимости заказывать;
2) если оформляли через интернет-банкинг, то в случае отмены пролонгации депозит (есть возможность управлять в интернет-банкинге) упадёт на счёт/карту.
По первому пункту, количество есть, но качество купюр шлак, хотя и видел здесь отписывали что получили новыми хрустящими и по порядку
Нужно сразу в кассе спрашивать есть ли новые и потом к менеджеру. Я так сделала и когда пришла с расходником от менеджера ко второму кассиру, то первый кассир ей сказала, чтобы мне новыми дала, т.к. был такой разговор.
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lara_08
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:15
lara_08 а якщо нових немає, то що робити?
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ScaryBee
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Igor3777
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:03
ScaryBee написав:lara_08
а якщо нових немає, то що робити?
В Киеве хватает отделений Аккорда, можно пойти в другое. Просто когда приходишь в кассу с расходником у кассира большой соблазн сплавить в первую очередь всякий непотриб,а если оговорено, что ты будешь получать только новые, то и получаешь то что нужно.
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lara_08
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